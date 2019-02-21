HABER

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu.

Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölge halkı ise obruk oluşumundan tedirgin oluyor.
Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu. İlk obruğun oluşumundan 3 gün sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruk oluştu. Yine aynı bölgede Karakuyu mevkisinde dün yeni bir obruk daha oluştu. Böylece 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölgede oluşan obruklara alışık olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Eşeli mevkisinde oturan 18 yaşındaki Ufuk Öner, "Biri ekine bakmaya gelince görmüş. Yeni oldu 2 ya da 3 gün oldu. Tedirgin değiliz alıştık artık. Köy sağlam, etrafı çöküyor. Geçen sene bizim tarlada da oldu" dedi.

"Karapınar artık alıştı obruklarla yaşamaya, sıkıntı yok"
Yedikuyu mevkisinde oluşan obruğun ise yola yakın olması dikkat çekti. Yedikuyu mevkisinde oturan ve tarımla ilgilenen 32 yaşındaki Hakkı Akdoğan ise, “Bizim bir yakınımızın yukarıda bir kuyusu var. Kış gününden dolayı hırsızlık olabilir şüphesiyle geliyor kuyusunu kontrol ediyor. Giderken görmüyor, yukarıdan geçerken bir karartı görüyor. Dönüp baktığında ise çukurun oluştuğunu görüyor. O şekilde bize haber ediyor, o yoldan gelip geçen olursa dikkatli olsun diye. Biz de Karapınar Belediyesine müracaat ettik, sağolsun arkadaşlar geldi burayı tehlikeli bölge olarak telle çevirdiler. Daha sonra da yollarımızı ayarladılar. Karapınar artık alıştı obruklarla yaşamaya, sıkıntı yok bizim için. Geçtiğimiz günlerde Perşembe günü oldu herhalde 5-6 gün oldu. Alıştık... Bölge olarak alıştık, bir bizim buraya has değil. Burada nadiren bizim burası var ama Karapınar’da çok. Yine bizim buradakiler ufak" dedi.

“Pazar gecesi köpekler uluyor, Pazartesi sabah burada göçük olduğu belli oldu”
Eşeli mevkisinde evinin yaklaşık 100 metre yakınında obruk oluşan Akif Karakaya ise, "Pazar gecesi köpekler uluyor, Pazartesi sabah burada göçük olduğu belli oldu. Korkuyoruz Allah’a dua ediyoruz, Allah yardımcımız olsun diyoruz. Mühendisler yeraltı sularının çekildiğini söylüyorlar. Ondan dolayı eşit bir şekilde çöktüğünü söylüyorlar. Evimiz bayağı yakın, kendi tarlamızda da oldu 6 ay öncesinde... Allah yardımcımız olsun" dedi.

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.