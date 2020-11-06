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Konya’da 64 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Konya’da düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 64 kişi yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Konya’da 64 kaçak göçmen yakalandı

Konya’da düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 64 kişi yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 araçta yapılan aramada 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu 1 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmasına aracılık eden ve zorla alıkoyan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 araçta yapılan aramada ise ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Üç olay ile ilgili araç sürücüsü toplamda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yabancı uyruklu 64 şahıs gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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