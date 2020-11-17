HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Konya’da 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

17.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisinin çalışmalarında 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ile 85 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisinin çalışmalarında 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ile 85 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şubesi ekipleri, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez Meram ilçesinde 2 kişinin ikametinde ve aracında arama yaptı. Aramalarda, 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ve 85 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
12 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!12 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Aydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

İzinsiz çalışan kadınlar yakalandı

Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileye terör örgütü PKK'dan ölüm tehdidi

Terör örgütü PKK'dan ölüm tehdidi

Dehşete düşüren görüntüler! Yükü çekemeyen atı böyle kırbaçladı

Dehşete düşüren görüntüler! Elindeki kırbaçla ata eziyet etti

İSMEK kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! İSMEK ne zaman kapanıyor? İBB kapanan yerler listesi!

İSMEK kapanıyor!

Spor salonları kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! Spor salonları ne zaman kapanıyor? İBB kapanan yerler listesi!

Spor salonları kapanıyor!

Elektrik kesintisi listesi 17 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

17 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.