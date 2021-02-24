HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da 7. kattan atlamak isteyen kişi polis ikna etti

Konya’da 7. kattan atlamak isteyen kişi polis ikna etti

24.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da eşiyle tartışarak 7.

Konya’da eşiyle tartışarak 7. kattan atlamak isteyen kişiyi polis ikna ederek aşağı indirdi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi İdris Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin 7. katın balkonuna çıkarak atlamak istediği ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşiyle tartıştığını ve karısı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Osman K.’yı bir süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı yola hava yastığı açarak bekledi. Bulunduğu yerden inmek istemeyen Osman K. bir süre sonra polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına bindirilen Osman K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriHümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

'Turuncu' listeden 'kırmızı' listeye geçen kentte tepki çeken görüntü

Turuncu listeden kırmızı listeye geçen kentte tepki çeken görüntü

Ekrem İmamoğlu tarihi surları yerinde inceledi! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

Yunan mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunan gemisi Türk bayrağı açmadı!

Aşılama takviminde ilk aşama tamamlandı! İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?

İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?

Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler; nikahlar ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı

Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler getirildi

MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.