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Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

KONYA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ö. idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, önünde seyreden otomobili solladığı sırada sokak üzerinden kontrolsüz şekilde caddeye çıkan Ayhan D. idaresindeki 42 CBJ 67 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 6 yakınları itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kameradaKonya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kameradaKonya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kameradaKonya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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