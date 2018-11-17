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Konya'da 80 yaşındaki kadın seccadesinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Konya'da 80 yaşındaki kadın seccadesinde ölü bulundu

Konya'da, iki gündür haber alınamayan kadın, evinde seccadesi üzerinde ölü bulundu.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları, durumu polise bildirdi. Ekipler itfaiyenin yardımıyla içeri girdi.

Polis, Dönmez'i seccadesinde, secde pozisyonunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Şerife Dönmez

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