HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

22.12.2020 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda; İstanbul’dan gelen tır’da 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Konya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda; İstanbul’dan gelen tır’da 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya tır dolusu kaçak tütün geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilgisi doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren Konya polisi, plakası tespit edilen tırı il girişinden itibaren takibe aldı.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tır, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir depoya girince operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramalarda, koliler içerisinde 9 bin 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak tünün dolu tır ise emniyet bahçesine çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyorYerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.