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Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmail Küçüker (45) idaresindeki 42 DEH 57 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan ve kalbi duran Küçüker'e araç içerisinde müdahale etti.

Küçüker, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Küçüker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Konya Konya Numune Hastanesi trafik kazası

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