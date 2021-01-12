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Konya’da ağıl yangını:38 küçükbaş hayvan telef oldu

12.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Konya’da ağıl yangını:38 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya’nın Halkapınar ilçesinde, ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu.Yangın, Halkapınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Mehmet Ergüner’e ait ağıl ve evde çıktı.

Konya’nın Halkapınar ilçesinde, ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, Halkapınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Mehmet Ergüner’e ait ağıl ve evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ağılda başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın itfaiye ve jandarmaya bildirildi. Adrese gelen Ereğli ve Halkapınar itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, ağıldaki 18 koyun ve 20 kuzu telef oldu. Ağıl kullanılmaz hale gelirken Mehmet Ergüner’e ait evde de hasar meydana geldi.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da ağıl yangını:38 küçükbaş hayvan telef oldu

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