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Konya’da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

23.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Konya’da gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü yaklaşık 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.Olay, 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde yaşandı.

Konya’da gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü yaklaşık 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.
Olay, 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olan gece saatlerinde polis ekipleri otogar kavşağında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Hasan E. (24) idaresindeki 42 AE 878 plakalı araç sürücüsü, polisin “dur” ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için barikat kurdu ancak sürücü 60 kilometre kaçmayı sürdürdü. Otomobil sürücüsü Karatay ilçesindeki Kanal Caddesi’nden Şehir Hastanesi Kavşağı’na geldiği sırada polis ekipleri tarafından trafiğin akışı durduruldu.

Araçtan güçlükle indirildi
Trafik ışıklarında bekleyen araçlar nedeniyle ilerleyemeyen sürücü kendisini indirmek isteyen polislere direnerek aracını ekiplerin üzerine sürmeye çalıştı. Sürücü Hasan E. polis ekipleri tarafından araçtan güçlükle indirilerek etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hasan E.’nin 0.63 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı görüldü. Alkollü sürücü gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezine götürüldü. Kilometrelerce kaçan sürücüye, ‘alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, drift yapmak ve hatalı şerit değiştirme’ gibi suçlardan toplamda 15 bin lira ceza kesildi. Otomobil otoparka çekildi.

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