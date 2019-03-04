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Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

Konya’da bir vakadan hastaneye dönerken polis aracı ile çarpışan ambulans devrildi.

Konya’da bir vakadan hastaneye dönerken polis aracı ile çarpışan ambulans devrildi. Kazada 2’si polis, 2’si sağlık görevlisi toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vakadan Konya Numune Hastanesine dönen Muhammed Ö. idaresindeki 42 ANG 02 plakalı ambulans, Darüsşifa Sokak’tan Hastane Caddesi’ne çıktığı sırada bölgede devriye atan Mustafa K. idaresindeki 42 A 7655 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulans ve polis aracında bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 112 ekibinden Doktor Sare Nur A., ATT görevlisi Sevgi Sevin G. ve ambulans şoförü Muhammed Ö. ile polis aracındaki polis memurları Mustafa K. ve Mehmet T., kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı
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