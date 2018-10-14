Konya'da ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şarampole devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Kızılçıbık idaresindeki 42 FDT 04 plakalı ambulans, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 7. kilometresi, Bayındır Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile sağlık görevlileri Keziban Uysal, Elif Yıldırım ve Büşra Doğan, adrese sevk edilen başka bir ambulans tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza yapan görevli ambulansın, Konya'ya hasta naklettikten sonra Beyşehir'e dönmekte olduğu öğrenildi.
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