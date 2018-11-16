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Konya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 01:12 | Son Güncelleme

KONYA'da akşam saatlerinde başlayan kar, Konya-Antalya yolunun Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı

Hasan DÖNMEZ- Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA'da akşam saatlerinde başlayan kar, Konya-Antalya yolunun Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan sazı sürücüler yolda kalırken, Konya kent merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.
Konya'da, saat 22.00 sıralarında başlayan kar hayatı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir ilçesinde, Konya- Antalya yolunun her iki istikametinde de ulaşım güçlükle sağlandı. Sadece zincirli olan araçlara izin verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar da dinlenme tesislerinde bekletildi. Konya kent merkezinde ise kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Konya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladıKonya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladıKonya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladıKonya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı

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