HABER

Konya'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 01:55 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Manyaslılar, 'Paşa’sını son yolculuğuna uğurladıManyaslılar, 'Paşa’sını son yolculuğuna uğurladı
Gediz Nehri'ndeki taşkında tarım arazileri göle döndüGediz Nehri'ndeki taşkında tarım arazileri göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne av tüfeği Çocuk Konya polis

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.