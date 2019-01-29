Konya'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.
İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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