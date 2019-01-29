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Konya’da anne ve iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

Konya’da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak üzerinde meydana geldi.

Konya’da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir çiftlikten silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek çiftlikte bulunan müstakil eve giren polis ekipleri Afgan olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğunu tüfekle vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekipleri henüz kimlikleri belirlenemeyen anne ve iki çocuğun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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