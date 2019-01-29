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Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:47 | Son Güncelleme

KONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.  Olay, 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okcu Sokakta bir çiftlik evinde meydana geldi.

Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu (1)

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Olay, 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okcu Sokakta bir çiftlik evinde meydana geldi. İsimleri henüz belirlenemeyen anne ile yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasındaki iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, öldürülen anne ve çocuklar ile saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu (1)Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu (1)

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