Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada
Konya'da sevgilisine dehşeti yaşattı. Tekel bayi işleten Muhammet A., dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve Nazlı H. ile tartışıp, anne- kızı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Dehşet anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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