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34 dakika önce

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Konya'da sevgilisine dehşeti yaşattı. Tekel bayi işleten Muhammet A., dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve Nazlı H. ile tartışıp, anne- kızı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Dehşet anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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