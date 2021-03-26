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Konya’da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

26.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında içerideki eşyalar yandı, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak’ta bir apartmanın zemin kartında bulunan dairede çıktı.

Konya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında içerideki eşyalar yandı, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak’ta bir apartmanın zemin kartında bulunan dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, kiracısı yaklaşık bir ay önce evden ayrılan eşyalı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evden ayrılan kiracının henüz almadığı eşyalarının bir kısmı yandı, evde maddi zarar oluştu.
Evden yaklaşık 1 ay önce ayrılan kiracı Rukiye Ber, “Biz 1 ay oldu buradan çıkalı. Kiralık ev burası. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ev sahibi Almanya’da mı ne tam bilmiyorum. Eşyalarımıza bakmaya geldik, bu durumla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

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