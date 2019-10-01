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Konya’da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Konya’da apartman boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Kacababa Sokak üzerinde bulunan 4 katılı apartmanda çıktı.

Konya’da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü

Konya’da apartman boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Kacababa Sokak üzerinde bulunan 4 katılı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartma boşluğundaki malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktı. Apartman içerisinde yükselen dumanları fark fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya’da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü

Konya’da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü

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