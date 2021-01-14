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Konya’da araçtan 73 adet tabanca çıktı

14.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Konya’da araçtan 73 adet tabanca çıktı

Konya’da KOM polisinin bir araçta yaptığı aramada 73 adet tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Ateşli Silahlar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik çalışmaları kapsamında bir araçta çok sayıda tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Konya’da KOM polisinin bir araçta yaptığı aramada 73 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Ateşli Silahlar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik çalışmaları kapsamında bir araçta çok sayıda tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri belirlenen aracı yakaladı. Araçta yapılan aramada 73 adet ruhsatsız tabanca, 73 adet tabanca şarjörü, bin 887 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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