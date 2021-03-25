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Konya’da arazi anlaşmazlığı cinayeti

25.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü.Olay, Doğanhisar ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Doğanhisar ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (21), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan İbrahim Doğan’ı (61) evinin önünde ruhsatsız av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ç. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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