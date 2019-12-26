Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Konya'nın Çumra ilçesinde, evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarında bulunduğu arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu, tutuksuz sanıklar Bayram Emre K. ve Muhammet E. ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, maktul Veysel Akman'ın sanığa küfür ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Koyuncu'nun olayı "haksız tahrik" altında işlediği, bu sebeple müebbet hapis cezasında indirim yapılmasını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanıklar Bayram Emre K. ve Muhammet E'nin de suça iştirak etmediklerinin anlaşıldığını ancak maktul için yardım ve geri bildirim ihlali yaptıklarından dolayı cezalandırılmalarını istedi.

Mustafa Koyuncu'nun avukatı Cengiz Erkoyuncu, maktul ile sanık arasında bir alacak verecek konusunun bulunduğunu ancak aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumetin bulunmadığını söyledi.

Erkoyuncu, maktulün Koyuncu'dan borç aldığını, ödemediğini, ödemeyi düşünmediğini bazı ortamlarda açıkça dile getirdiğini öne sürdü.