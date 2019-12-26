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  4. Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Konya'nın Çumra ilçesinde, evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarında bulunduğu arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu, tutuksuz sanıklar Bayram Emre K. ve Muhammet E. ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, maktul Veysel Akman'ın sanığa küfür ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Koyuncu'nun olayı "haksız tahrik" altında işlediği, bu sebeple müebbet hapis cezasında indirim yapılmasını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanıklar Bayram Emre K. ve Muhammet E'nin de suça iştirak etmediklerinin anlaşıldığını ancak maktul için yardım ve geri bildirim ihlali yaptıklarından dolayı cezalandırılmalarını istedi.

Mustafa Koyuncu'nun avukatı Cengiz Erkoyuncu, maktul ile sanık arasında bir alacak verecek konusunun bulunduğunu ancak aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumetin bulunmadığını söyledi.

Erkoyuncu, maktulün Koyuncu'dan borç aldığını, ödemediğini, ödemeyi düşünmediğini bazı ortamlarda açıkça dile getirdiğini öne sürdü.

Müvekkilinin olay günü aralarında çıkan tartışmada öldürme kastıyla değil yaralama kastıyla hareket ettiğini iddia eden Erkoyuncu, "Aralarında tartışma çıkınca, müvekkilin köpekleri, sahiplerini koruma refleksiyle maktule saldırmış, müvekkil de aslında maktulü köpeklerden kurtarmaya çalışmıştır. Maktulün olay sırasında aldığı yaraların birçoğu köpeklerin saldırısından kaynaklanmıştır. Ayrıca maktulün yaralandığını gören müvekkil onu kendince pansuman etmeye çalışmıştır. Bu da öldürme niyeti taşımadığını göstermektedir." diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanık Mustafa Koyuncu da "Ben maktulü öldürmek isteseydim, yaralı diye pansuman yapmazdım. Pişmanım, öleceğini tahmin etmiyordum." ifadesini kullandı.

Koyuncu'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın cezasını "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 15 yıla düşürdü.

Ayrıca heyet, tutuksuz sanık Bayram Emre K. ve Muhammet E'ye, yardım ve geri bildirim ihlali gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. İki sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

- Olay

Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde 21 Mart'ta, Mustafa Koyuncu (45), 112 Acil Servis'i arayarak, bir gün önce beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapmıştı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirlemiş, ihbarı yapan Mustafa Koyuncu ve kardeşi Bayram Emre K. ile Muhammet E'yi gözaltına almıştı. Mustafa Koyuncu çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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