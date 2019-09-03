Konya’da asırlık gelenek ’tarhana’ mesaisi başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde aileleri, asırlardır süregelen bir gelenek olan ve kış sofralarının vazgeçilmez gıdası tarhana yapımı telaşı sardı.

Kış öncesi Beyşehir yöresinde aileler, evlerinin önünde imece usulüyle yardımlaşarak tarhana imal ediyor. Uzun ve yorucu bir mesainin ardından hazırlanan tarhanalar kış sofralarını süslüyor. Tarhananın çorbasını da yapan aileler, genelde soba üzerinde ya da yağda kızartarak ceviz, badem, fıstık gibi ürünlerle çerez olarak tüketiyor. Yöre halkı tarhana yapımına başlamadan önce meteorolojik verilere bakarak hareket ediyor, güneşli, sıcak ve havaların yağışlı olmadığı günler bekleniyor. Yaz mevsiminin başlangıcında başlayan ailelerin tarhana mesaisi, hava sıcaklıklarının durumuna göre Eylül ayının ortalarına kadar devam edebiliyor.

Aileler kurumaya bırakılan tarhanaların başında nöbet tutuyor

Tarhana yapımında yoğurt, yarma buğday ve tuz kullanılıyor. Buğday tarhana yapımından bir gün önce ıslatılırken, yoğurtlar ise koyu ayran haline getiriliyor. Ayran kazanlarda tuz da eklenip kaynayıncaya kadar pişiriliyor. Kaynadıktan sonra ise dövme buğday eklenip karıştırılarak pişirme işlemi sürüyor. Koyu kıvama gelince ise soğumaya bırakılıyor. Elde edilen bulamaç el ya da özel makinelerinde yuvarlatılarak şekil verilmek suretiyle kurumaya hazır hale getiriliyor. Yuvarlak şekil verilen tarhanalar daha sonra çitler üzerine serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor. Aileler, güneş altında kurutulan tarhanaların başında nöbet bekleyerek kuş ve diğer zararlıların ürüne zarar vermesine engel oluyor. Sıcak havada kurutulan tarhanalar daha sonra sofralarda tüketilmek üzere toplanıyor.

ilçenin kırsal kesiminde yaşayan aileler tarhanayı güneşte kurutma konusunda yer için fazla zorlanmazken, özellikle kent merkezinde yapmak isteyen aileler ise şehirleşme ve toplu konut anlayışının yerleşmesi nedeniyle günümüzde bazı zorluklar yaşıyor. Kurutulacak alanların olmaması nedeniyle şehir merkezinde aileler ikamet ettikleri evlerinin önündeki müsait alanlardan istifade ediyor. Bu imkanı bulamayanlar ise evlerinin önündeki cadde ve sokaklara seriyor, zaman zaman serilen tarhanalar nedeniyle yollar trafiğe de kapatılmak durumunda kalınıyor. Aileler, evlerinin damlarından ya da okul bahçelerinden, boş arsalardan istifade edebiliyor.