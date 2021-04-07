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Konya’da askeri uçak düştü

07.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Uçağın pilotu hayatını kaybetti.Konya'nın Karatay ilçesi yakınlarında Hava Kuvvetleri'ne ait bir NF-5 uçağının Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur" denildi.

Bakanlığın yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop F-5 uçağının akrobasi grubu Türk Yıldızları'nın eğitimi esnasında düştüğü öğrenildi.

ANKA,DHA,DW/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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