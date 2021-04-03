HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da ayakkabı imalathanesinde yangın

Konya’da ayakkabı imalathanesinde yangın

03.04.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi.

Konya’da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu. Patlama sonucu iş yerinden alevler yükselmeye başladı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Patlama esnasında iş yerinin yakınında olan Şükrü Ceylan, "Ben buradaydım. Baktım bomba gibi patladı cam. Sonra yangın tüpünü aldık, gittik su sıktık ama olmadı. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Arkadaşlar 10 dakikada geldiler hemen müdahaleyi yaptılar. Bizim yaptığımız müdahale ona göre oldu. Suyu buradan sıktık, gitmedi. Dükkan sahibi 15-20 dakika önce buradaymış, gitmiş zaten. Bizim en çok korktuğumuz şey içeride biri var diye, ondan korktuk. Allah’tan kimse yokmuş. Bildiğimiz kadarıyla yaralı yok” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

İstanbul'da denizdeki çekilme endişelendirdi! Uzman isim açıkladı: Deprem belirtisi mi?

Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

Gergerlioğlu hakkında yeni açıklama

Arabayla girilemiyor, toprağın 2 metre altında! Kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu

Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında!

Akılalmaz olay! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.