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Konya’da bacanağını ve kayınpederini öldüren zanlının cinayet anı kamerada

15.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Konya’da bacanağını tüfekle vurduktan sonra kamyonetle gittiği iş yerinde kayınpederini de vuran zanlının cinayet anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da bacanağını tüfekle vurduktan sonra kamyonetle gittiği iş yerinde kayınpederini de vuran zanlının cinayet anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında sorunlar olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Şenol Y. (39), eşiyle ayrılmalarından sorumlu tuttuğu bacanağı Mustafa Arslan’ı (36) mobilya mağazasına dolmuşla giderek paltosuna sakladığı tüfekle öldürdü. Şenol Y., olayın ardından bacanağının kamyonetine binerek aynı şekilde eşiyle ayrılmalarından ve çocuklarını görememekten sorumlu tuttuğu kayınpederi Bekir Dağdeviren’i de Karatay Sanayide bulunan dükkanına giderek tüfekle tek el ateş edip öldürdü. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren’i de öldürme planı olduğu öne sürülen cinayet zanlısı Şenol Y., kendisine müdahale eden kayınbiraderi ve esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Cinayet zanlısı Şenol Y.’nin mobilya mağazasına ait kamyonetle kayınpederi Bekir Dağdeviren’in iş yerine geldiği anlar ve işlediği cinayet güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde araçtan indikten sonra kayınpederine tüfekle tek el ateş eden cinayet zanlısı Şenol Y.,’nin daha sonro iş yeri çalışanları ve esnaf tarafından yakalandığı görülüyor. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ayrıca, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Bekir Dağdeverin’in yaralandıktan sonra bir süre ayakta sendelediği görülüyor.
Polislere teslim edildikten sonra sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Şenol Y. dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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