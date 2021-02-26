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Konya’da bakkal soyuldu

26.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir bakkala giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kasada bulunan bozuk paraları ve gıda maddelerini çalarak kayıplara karıştı.Olay, saat 05.00 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi bulunan bakkalında yaşandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde bir bakkala giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kasada bulunan bozuk paraları ve gıda maddelerini çalarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi bulunan bakkalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Yücekök’e ait ahşap bakkala sabah ekmek bırakmak için gelen fırıncılar pencere camının kırılmış olduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis, bakkal sahibine haber verdikten sonra iş yerinde inceleme yaptı. Bakkal sahibinin de gelmesiyle yapılan incelemede kasada bulunan yaklaşık 400 lira bozuk para ve gıda maddelerinin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri, dükkanı soyan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis tarafından kendisine haber verildiğini belirten bakkal sahibi Yıldırım Yücekök, “Taş ile pencere camını kırıp içeriye giren hırsız veya hırsızlar masa gözünde bulunan yaklaşık 400 lira bozuk para, gıda maddelerini, dondurma dolabından dondurmaları çalmışlar. İyi ki buraya sigara bırakamıyorum. Akşam eve giderken götürüyordum. Satın aldığım bakkal sahibi söylüyordu aman sigara, bozuk para bırakma diye. Zaten o zaman onu 5-6 kere soymuşlar, beni ilk soydular. Polis gelerek hırsız veya hırsızların yakalanması için burada parmak izi aldı. Bu iş yerini belediye başkanlığı tarafından ahşaptan yapılmıştı. Görüntüsü çirkin olur diye pencerelere demir yapılmamıştı. Ama bu durumda belediye başkanına giderek ona pencerelere koruyucu demir yaptıracağımı belirteceğim. Hırsız veya hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.

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