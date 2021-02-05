Konya’da balık halindeki ölümlü silahlı kavgaya 14 gözaltı

Konya’da balık halinde iki grup arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi balık halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık haline gelen Oğuzhan Koyunsever (22), B.K, H.K, N.Ö, Ü.K, E.D, C.B, V.Ş. ve E.A. isimli şahısların bulunduğu 9 kişilik grup ile balıkçılık yapan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. isimli 6 kişilik grup arasında eskiye dayanan bir husumet nedeni ile kavga başladı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda silahın ateşlendiği olayda Oğuzhan Koyunsever olay yerinde hayatını kaybederken, aynı taraftan N.Ö. ve C.B. ile diğer taraftan M.Y. silahla yaralandı. Silahların ateşlendiği sırada balık halinde bulunan H.K. ve B.B.Ö. isimli vatandaşlar da kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden Oğuzhan Koyunsever’in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.