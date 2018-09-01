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Konya'da balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:32 | Son Güncelleme

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Uyuz Gölü'nde telef olan binlerce balık kıyıya vurdu

Konya-Ankara sınırında, Kulu ilçesine bağlı Kömüşini Mahallesi'nde bulunan Uyuz Gölü'nde binlerce balık telef oldu.

Ölüm sebebini araştırmak üzere Kulu Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeden numune topladı.

Mahalle sakinleri, kuraklığın artmasıyla pınarlarda suların azaldığını, göldeki su seviyesinin de düştüğünü öne sürdü.

Kulu Belediyesi ekiplerince uzak mesafedeki pınarlardan göle su takviyesi için kanal açma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden mahalle sakinleri, gelen suyun yetersiz olacağını belirterek sondaj vurulması talebinde bulundu.

Bölgede çobanlık yapan Kenan Karakuş, yaptığı açıklamada, daha önce bu şekilde balık ölümüyle karşılaşmadıklarını söyledi.

Karakuş, balıkların telef olmaması için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Bu sene balıklar telef olmuş, hayvanlarımız gölden su içmiyor." ifadesini kullandı.

Uyuz Gölü'nden alınan numunelerin incelemesinin ardından balık ölümlerinin nedeninin belirleneceği öğrenildi.

1992 yılında sit alanı ilan edilen, 1 buçuk kilometrekare alana, 1 buçuk metre derinliğe sahip gölde, 2012 yılında bin 500'e yakın üç tür sazan balığı bırakılmasıyla gölde balık yaşamının başladığı belirtildi.

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