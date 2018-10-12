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Konya'da barınaktan 10 bin liralık köpek maması hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Polisin gözaltına aldığı eski barınak çalışanı ve arkadaşı tutuklandı

Konya Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 10 bin lira değerinde köpek maması çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 85 paket köpek mamasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan mamaların satılabileceği yerlerde araştırma yapan polis ekipleri, seri numaraları belirlenen mamaların 16'sını baskın yaptığı bir iş yerinde buldu.

Mamaları iş yerine sattığı belirlenen Cemil D. (38) gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, o dönemde barınakta çalıştığı belirlenen arkadaşı Osman E. (37) de yakalandı.

Cemil D'nin evinde yapılan aramada, çalınan 34 paket köpek maması daha ele geçirildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
barınak hırsızlık Konya köpek maması

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