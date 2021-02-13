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Konya’da başıboş at trafikte tehlike saçtı

13.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Konya’da başıboş at trafikte tehlike saçtı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, trafikte sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden at trafiği tehlikeye soktu.Olay, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, trafikte sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden at trafiği tehlikeye soktu.
Olay, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde üzerine Ziya Gökalp Mahallesi yönüne doğru sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden atı görenler panik yaşadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, koşarak arabasıyla gittiği görülüyor. Bir süre tehlikeli bir şekilde trafikte seyreden at, daha sonra gözlerden kayboldu. Kısıtlama saatinde yolların kalabalık olmaması olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

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