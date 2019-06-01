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Konya’da bayram önlemleri uygulamasında 2 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Konya’da Narkotik Şubeye bağlı ekiplerce bayram yoğunluğunun yaşandığı otogarda yapılan uygulamada, 1 kişinin bavulunda 2 kilogram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent giriş çıkışlarındaki uygulamalarını arttırdı.

Konya’da bayram önlemleri uygulamasında 2 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da Narkotik Şubeye bağlı ekiplerce bayram yoğunluğunun yaşandığı otogarda yapılan uygulamada, 1 kişinin bavulunda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent giriş çıkışlarındaki uygulamalarını arttırdı. Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram boyunca uygulamalara ağırlık verilmesi sebebiyle otogar içerisinde de denetimler arttırıldı. Denetimler kapsamında otogar içerisinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurarak bavulunda arama yaptı. Bavul içerisine gizlenmiş halde 2 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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