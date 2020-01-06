Konya’da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Konya’nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

Derebucak ilçesinde okulların sabah tatil edilmesinin ardından Akşehir, Hüyük, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Akşehir’de devam eden kar yağışının ulaşımda sorun oluşturabileceği değerlendirilerek okullarda eğitime yarım gün ara verilirken, hamile ve engelli memurlar da yarım gün idari izinli sayılacak. Akşehir’deki kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ile KOSKİ ekipleri tarafından da kar temizliği çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, kar temizliği çalışmaları kapsamında yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.

