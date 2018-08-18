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Konya'da bekçi köpeğinin çalınması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Konya'da bekçi köpeğinin çalınması güvenlik kamerasında

Konya'da bir iş yerinin bahçesindeki köpeğin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesindeki iş yerine gelen Mustafa Malcı, bahçedeki malaklı cinsi köpeğini yerinde göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, iş yerinin bahçesine giren şüphelinin, köpeği demir kapı üzerinden atlatarak çaldığını gören Malcı, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Malcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce yaralı bulduğu ve "Paşa" adını verdiği köpeği, tedavisinin ardından sahiplendiğini söyledi.

Malcı, köpeği bulanı ödüllendirmeyi düşündüğünü kaydetti.

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Bekçi güvenlik kamerası hırsızlık Konya köpek

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