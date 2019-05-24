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Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 02:45 | Son Güncelleme

Kalbine bıçak darbesi alan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu'nun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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