Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah K. oğulları Abdurrahman K. ve Osman K. ile daha önceden sosyal medya üzerinden Öztoklu'yu tehdit ettiği tespit edilen İ.K. (44) ve N.Y.'nin (20) emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Akşehir Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alınmıştı.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

