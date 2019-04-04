Konya'da belediye başkanları mazbatalarını aldı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının da katıldığı törende, hatıra fotoğrafı çekildi.

Kiraz, demokratik ve şeffaf bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, sonuçların Konya için hayırlı olmasını diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Altay'ın yanı sıra 3 merkez ilçe ile Derbent, Akören ve Altınekin belediye başkanları için Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.

"Konya suhulet ve sükunetli bir seçim süreci yürüttü. Bugün de mazbatalarımızı aldık. Süreçte emeği olan AK Parti İl Başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza, MHP İl Başkanı Murat Çiçek'in şahsında tüm mensuplarına, milletvekillerimize, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Mevlana Meydanı'na geldiğinde bizi Konyalılara emanet etmişti. Konyalılar bu emanete sahip çıktı ve büyükşehirler içerisinde en yüksek oyla görevi bize tevdi etti. Bundan sonra tüm Konya'nın belediye başkanları olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Konya'yı da bize emanet etmişti. Bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhur İttifakı'nın Konya'da hem büyükşehirde hem de 31 ilçenin 28'inde seçimleri kazandığını ifade etti.

- Başkan Kılca tebrik çiçeklerini kabul etmiyor

Belediye Başkanı seçildikten sonra sosyal medya hesabından, tebrik çiçekleri yerine Karatay Alzheimer Merkezi ve aşevine bağış yapılması çağrısında bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da birçok vatandaştan tebrik telefonları ve çiçek almaya başlayınca bir duyuru yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığı ve bilinci arttırmak adına, seçildikten sonra vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bize çiçek göndermemesini arzu ettik. Çiçek yerine belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Merkezimize ve aşevimize bir şekilde yardım etmelerini talep ettik. Vatandaşlarımızın da bu duyarlılığa karşılık vereceklerini ümit ediyoruz."

