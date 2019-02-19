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Konya’da ’Bereket Tanrısı’ figürlü koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı, hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi’nde ikamet eden Veli B.’nin elinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı kapsamında tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Konya’da ’Bereket Tanrısı’ figürlü koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı, hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi’nde ikamet eden Veli B.’nin elinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı kapsamında tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararına istinaden Veli B.’nin evine operasyon düzenledi. Adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda, depo ve garaj olarak kullanılan bölümde toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı üzerinde hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli Veli B. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Veli B.’nin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konya’da ’Bereket Tanrısı’ figürlü koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi

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