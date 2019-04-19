Konya'da beşinci kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da beşinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre 3 yaşındaki Halil Erdem Başkan, merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi Aksarnıç Sitesi'ndeki bir binanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Halil Erdem Başkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde düşme anının yer aldığı görüntülere ulaştı.
Görüntülerde, çocuğun beton zemine düşme anı yer alıyor.
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