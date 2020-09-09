HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da bıçakla yaralama

Konya’da bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, Selçuk Mahallesi eski vergi dairesi arkasında meydana geldi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Selçuk Mahallesi eski vergi dairesi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ve İ.K. para meselesi yüzünden birbiriyle tartıştı. Çıkan kavgada A.D. bıçak darbesiyle İ.K’yi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Şüpheli A.D. ise Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
İstanbul için yağış uyarısıİstanbul için yağış uyarısı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Diğer Haberler
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul için yağış uyarısı
Ankara için rahatlatan açıklama! 'Eylül sonunda rahatlayacağını tahmin ediyoruz'
Ankara'da yüksek vaka artışıyla ilgili rahatlatan açıklama
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
İstanbul'da endişelendiren görüntü
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gazeteci Fatih Altaylı’ya yalanlama
Diyanet'ten Fatih Altaylı’ya yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.