Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kudret Çelik (29), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı A.K. (20) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Çelik, bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.K. ve arkadaşı S.D'yi (19) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanırken, S.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

