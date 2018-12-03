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Konya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 01:00 | Son Güncelleme

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (24), Gayyur H. (25), yolda karşılaştıkları bir grupla henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacak ve karın bölgelerinden bıçakla yaralanan Resul Ö., Yasin N. ve Gayyur H.'nin ilk müdahaleleri ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Konya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandıKonya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandıKonya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandıKonya'da bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

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