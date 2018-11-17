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Konya'da bina inşaatında kalıp çöktü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

Konya'da bina inşaatında kalıp çöktü: 2 yaralı

Konya'da bir bina inşaatında, beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Suluoluk Sokak'ta inşaatı süren bir binaya zemin kat betonu döküldüğü sırada, kalıplar çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiler Selim Demir ve Osman Bilgi, diğer çalışanlar tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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göçük inşaat kalıp Konya

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