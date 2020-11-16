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Konya’da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü

16.11.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Konya’da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü

Konya’da 18 yaşındaki genç, bir buçuk yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.Olay, gece 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da 18 yaşındaki genç, bir buçuk yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.
Olay, gece 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerde bir kişinin yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Elif Yakın’ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğu belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Elif Yakın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti Seyfullah K.’nın (18) işlediğini tespit etti. Suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına alınan Seyfullah K.’nin olaydan önce telefonda konuştuğu Elif Yakın ile tartışarak küfürleştikleri ve olay yerinde buluştukları öne sürüldü.

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