Konya'da bir kişi ağabeyini silahla yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Aile içi anlaşmazlık dolayısıyla aralarında husumet bulunan Uğur Ü. (39), ağabeyi Mehmet'i (41) Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde pompalı tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Ü'yü yol kenarında yaralı halde buldu.

Mehmet Ü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Daha sonra olay yerine gelerek polise teslim olan Uğur Ü. gözaltına alındı.

