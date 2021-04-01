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Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

01.04.2021 03:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi.

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Konya’da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, büro içerisinde başından silahla vurulan Süleyman Yıldız’ı (40) buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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