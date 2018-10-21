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Konya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Konya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Ankara karayolu Zengen Mahallesi'ndeki Zengen Jandarma Karakolu'nun ilerisinde, Radvan Alkouja (68) isimli Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil ekiplerince, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Suriye uyruklu Alkouja’nın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da şüpheli ölüm

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