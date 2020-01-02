Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı

Konya'nın Kulu ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, maktul Kudret Çelik'in ailesi, tutuklu sanık Ali Kılıç, tutuksuz sanıklar Yalçın D. ve Sefa D. ile taraf avukatları katıldı.

Ali Kılıç savunmasında, olay günü arkadaşı Yalçın D. ile buluştuklarını ve Kulu'da bir kasetçiye gittiklerini söyledi.

Kasetçide çalışan maktul Kudret Çelik ile karşılaştıklarını ve bir süre sohbet ettiklerini dile getiren Kılıç, "Kudret bana akşam buluşup alkol almayı teklif etti. Ben de köye gideceğimi söyleyince, 'İşin bitince haber verirsin' dedi. Oradan çıkıp Yalçın D. ile bir süre dolaştım. Sonra Yalçın D. evine gitti. Ben de arkadaşım Sefa ile buluştum. Bir süre sonra Kudret beni aramaya başladı." diye konuştu.

Kılıç, Sefa D'nin de kabul etmesi üzerine, Kudret Çelik'le buluşmaya karar verdiklerini ve Çelik'i iş yerinden alıp, arabada alkol almaya başladıklarını anlattı.

Bir süre sonra arabada yalnız kaldıkları sırada Kudret Çelik'in kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden Kılıç, bunun üzerine sinirlenerek, cebinde bulunan çakıyı maktule doğru savurduğunu kaydetti.