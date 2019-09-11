Konya'da bir obruk daha oluştu

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Sarayönü ilçesinde pancar tarlasında 2 metre çapında 11 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'da daha çok Karapınar ilçesinde rastlanan yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruk, bu kez Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'nde meydana geldi. Obruğun dün pancar tarlasında oluşmasının ardından AFAD'a haber verildi. AFAD, kuyu kamerası ile obruğun 2 metre çapında 11 metre derinliğinde olduğunu, alt kısımlarda ise 4 metreye kadar genişlediğini belirledi.

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