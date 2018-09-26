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Konya'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Suriye uyruklu 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Konya'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan motosiklet ve bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve çevredekilerin ifadesine başvuran polis, zanlıların Suriye uyruklu Ferhan U. (19) ve Muhammed El U. (21) olduğunu belirledi.

Zanlılar, Küçük Kovanağzı Mahallesi Candan Sokağı'ndaki evlerinde gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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hırsızlık Konya polis şüpheli

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